Linienbus kracht frontal in Baum - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Tönisvorst - Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Tönisvorst bei Krefeld wurden drei Personen verletzt. Der Fahrer schwebt in Lebensgefahr.

Der Busfahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Nach Angaben der Feuerwehr war der Bus gegen 16.02 Uhr auf der Anrather Straße unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt ist.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden.

Anschließend wurde er zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Ein Fahrgast erlitt darüber hinaus schwere Verletzungen, während ein anderer leichte Blessuren davon trug. Die neun anderen Insassen des Busses wurden als betroffen, aber unverletzt eingestuft. Alle wurden durch den Rettungsdienst untersucht und betreut.