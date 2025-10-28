Mann fährt über Böschung: Wagen völlig demoliert, Autofahrer schwer verletzt

Leverkusen - In Leverkusen ist ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Der Wagen des Mannes wurde massiv demoliert, der Fahrer darin eingeklemmt.

Der Autofahrer zog sich bei dem Unfall am Leverkusener Westring am späten Montagabend schwere Verletzungen zu. © Daniel Evers

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen berichtete, war der Mann am Montagabend gegen 22 Uhr auf dem Westring in Fahrtrichtung Rheindorf unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache über eine Böschung fuhr und im Grünstreifen landete.

Ein Zeuge alarmierte anschließend den Rettungsdienst, zeitgleich sei zudem ein Notruf über das automatische Notrufsystem eines iPhones bei der Leitstelle Leverkusen eingegangen.

Die wenig später am Unfallort eingetroffenen Feuerwehrkräfte mussten den eingeklemmten Fahrer aus dem stark demolierten Wrack befreien, ehe er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Den Angaben nach traten aus dem Wagen auch Betriebsstoffe aus, wodurch die Erde nahe der Dhünn kontaminiert worden sei. Es sei daher eine Fachfirma beauftragt worden, um die betroffene Erde auszubaggern und zu entsorgen.

"Als weitere Vorsichtsmaßnahme wurden zwei Ölbarrieren auf der Dhünn ausgelegt, um eine Ausbreitung in die Wupper bzw. den Rhein zu verhindern", erklärte der Feuerwehrsprecher.