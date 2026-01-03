Mann stirbt nach Motorradunfall im Krankenhaus

Hennef - Bei einem Unfall auf der Schützenstraße ist am Samstagmorgen ein Motorradfahrer (59) zunächst lebensgefährlich verletzt worden, kurz darauf starb der Mann im Krankenhaus.

Rund um den Unfallort liegen medizinisches Equipment der Ersthelfer sowie der Helm des Fahrers. © Marius Fuhrmann

Nach Angaben der Polizei sei der Biker aus bislang noch ungeklärter Ursache plötzlich gestürzt.

Durch den Unfall hatte er sich zunächst lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen, weshalb er umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden war.

Dort verstarb der 59-Jährige jedoch kurze Zeit später.

Zahlreiche Hintergründe zu dem Unfall sind bislang nicht bekannt.