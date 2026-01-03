Mann stirbt nach Motorradunfall im Krankenhaus
Hennef - Bei einem Unfall auf der Schützenstraße ist am Samstagmorgen ein Motorradfahrer (59) zunächst lebensgefährlich verletzt worden, kurz darauf starb der Mann im Krankenhaus.
Nach Angaben der Polizei sei der Biker aus bislang noch ungeklärter Ursache plötzlich gestürzt.
Durch den Unfall hatte er sich zunächst lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen, weshalb er umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden war.
Dort verstarb der 59-Jährige jedoch kurze Zeit später.
Zahlreiche Hintergründe zu dem Unfall sind bislang nicht bekannt.
Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und will unter anderem klären, weshalb der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine verloren hatte.
