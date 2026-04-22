Mehrere Meter mitgeschleift: Frau stirbt nach Kollision mit Lkw, Ehemann muss alles mit ansehen

Troisdorf - Todesdrama in Troisdorf: Für eine 66-jährige Fußgängerin kam am Mittwochmorgen nach einem schweren Verkehrsunfall jede Hilfe zu spät.

Die 66-jährige Fußgängerin verstarb nach dem Zusammenprall mit dem Lkw noch am Unfallort. © Marius Fuhrmann

Nach Angaben der örtlichen Polizeibehörde ereignete sich der Vorfall gegen 8.45 Uhr auf der Kerpstraße im Stadtteil Sieglar.

Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt in Richtung Larstraße unterwegs war, musste an der Einmündung zur Christian-Esch-Straße verkehrsbedingt anhalten.

Als er dann wieder anfuhr, trat zeitgleich auch die Fußgängerin, die mit ihrem Ehemann unterwegs war, von links auf die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Großfahrzeug.

Die ältere Dame mit Wohnsitz in Troisdorf wurde infolge der Kollision mehrere Meter mitgeschleift, wodurch sie schwerste Verletzungen erlitt.

Alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt konnten ihr Leben trotz Reanimationsversuchen nicht mehr retten. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.