"Mehrere Schutzengel": Auto überschlägt sich und fliegt in Bushaltestelle

Heftiger Unfall am Freitagabend in Monheim am Rhein: Ein Auto überschlug sich und landete in einer Bushaltestelle.

Von Alina Eultgem

Monheim am Rhein – Heftiger Unfall am Freitagabend in Monheim am Rhein: Ein Auto überschlug sich und landete in einer Bushaltestelle.

Der Seat überschlug sich und landete in einer Bushaltestelle.
Der Seat überschlug sich und landete in einer Bushaltestelle.  © Polizei Mettmann

Wie die Polizei berichtet, raste eine 37-jährige Frau gegen 17.05 Uhr mit ihrem Seat Ibiza deutlich zu schnell durch den Kreisverkehr an der Niederstraße Richtung Baumberger Chaussee.

Dabei geriet sie in den Gegenverkehr und krachte mit dem Wagen einer 67-Jährigen zusammen. Der Seat überschlug sich, flog in die Bushaltestelle und blieb auf dem Dach liegen.

Laut den Beamten hatten die Beteiligten "mehrere Schutzengel": Die Seat-Fahrerin und ihre 47-jährige Beifahrerin kamen mit nur leichten Verletzungen davon.

Streik-Gefahr bei Eurowings: Piloten kämpfen um Betriebsrenten
Nordrhein-Westfalen Streik-Gefahr bei Eurowings: Piloten kämpfen um Betriebsrenten

Auch die 67-Jährige wurde nur leicht verletzt.

Beide Autos waren nach dem Unfall Schrott und mussten abgeschleppt werden. Die Bushaltestelle hat dabei ebenfalls ordentlich Schaden genommen.

Wegen der Bergung und der Unfallaufnahme war die Straße rund zwei Stunden gesperrt.

Titelfoto: Polizei Mettmann

Mehr zum Thema NRW Unfall: