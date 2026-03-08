"Mehrere Schutzengel": Auto überschlägt sich und fliegt in Bushaltestelle

Monheim am Rhein – Heftiger Unfall am Freitagabend in Monheim am Rhein : Ein Auto überschlug sich und landete in einer Bushaltestelle.

Der Seat überschlug sich und landete in einer Bushaltestelle. © Polizei Mettmann

Wie die Polizei berichtet, raste eine 37-jährige Frau gegen 17.05 Uhr mit ihrem Seat Ibiza deutlich zu schnell durch den Kreisverkehr an der Niederstraße Richtung Baumberger Chaussee.

Dabei geriet sie in den Gegenverkehr und krachte mit dem Wagen einer 67-Jährigen zusammen. Der Seat überschlug sich, flog in die Bushaltestelle und blieb auf dem Dach liegen.

Laut den Beamten hatten die Beteiligten "mehrere Schutzengel": Die Seat-Fahrerin und ihre 47-jährige Beifahrerin kamen mit nur leichten Verletzungen davon.

Auch die 67-Jährige wurde nur leicht verletzt.