Motorroller von Opel erfasst: Fahrer stirbt wenig später im Krankenhaus

Ratingen - Am frühen Freitagmorgen wurde ein 32-jähriger Motorroller-Fahrer in Ratingen (Kreis Mettmann, NRW ) von einem Auto erfasst. Wenig später starb er im Krankenhaus.

Der 32-Jährige wurde am frühen Freitagmorgen von dem Opel erfasst und schwerst verletzt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann am Montag mitgeteilt hat, ist der Mann aus Heiligenhaus noch am gleichen Tag im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen verstorben.

Der 32-Jährige war nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mit seinem Roller gegen 5.45 Uhr auf der Meiersberger Straße in Ratingen unterwegs, als er vom entgegenkommenden Opel Corsa eines 48-Jährigen frontal erfasst wurde.

Der lebensgefährlich verletzte Mann musste mit einem alarmierten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, wo er intensivmedizinisch behandelt wurde.

Der Autofahrer wurde ebenfalls verletzt und stationär in einer Klinik aufgenommen.