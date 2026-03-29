Mysteriöser Unfall bei Bonn: Fahrer flüchtet, Ermittler machen brisanten Fund
Bonn - Nach einem Unfall am Autobahnkreuz Bonn-Nord sorgt ein verlassener Wagen für Rätsel. Im Inneren entdeckten Einsatzkräfte gestohlene Kennzeichen und eine Waffe.
Nach Angaben der Autobahnpolizei Köln überschlug sich ein roter Renault am Sonntagmorgen am Übergang von der A565 auf die A555 in Richtung Siegburg/Königswinter.
Offenbar hatte der Fahrer kurz vor 10 Uhr die Kontrolle über das Auto verloren. Doch als Beamte und Rettungskräfte eintrafen, fehlte von ihm jede Spur.
Nur der völlig demolierte Wagen stand noch an der Unfallstelle. Bei der Durchsuchung stießen die Beamten dann auf Dinge, die die plötzliche Flucht erklären könnten: Im Fahrzeug lagen mehrere gestohlene Kennzeichen sowie eine Waffe.
Noch ist unklar, ob es sich dabei um eine echte, scharfe Pistole handelt. Das wird aktuell von Experten untersucht.
Ein weiteres Detail macht die Sache noch brisanter: Der Unfallwagen selbst war gar nicht zugelassen. Einige der gefundenen Kennzeichen sind laut Polizei sogar noch aktiv registriert und wurden offenbar erst vor Kurzem entwendet. Die rechtmäßigen Besitzer sollen jetzt informiert werden.
Trotz sofort eingeleiteter Fahndung fehlt vom Fahrer weiterhin jede Spur. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Alexander Franz