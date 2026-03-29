Nach Kollision auf Landstraße: Schwer verletzte Frau aus Wrack geschnitten

Grevenbroich - In Grevenbroich sind am Freitagnachmittag bei einem Unfall zwei Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmern sich um eine möglichst schonende Rettung der Patientin. © Feuerwehr Grevenbroich

Ein Angehöriger der örtlichen Feuerwehr, der sich zufällig in der Nähe aufhielt, hatte gegen 16.20 Uhr den Notruf gewählt und die Leitstelle über den Vorfall auf der L361 im Stadtteil Hemmerden informiert.

In Fahrtrichtung Glehn waren dort laut einer Mitteilung der zuständigen Wache kurz zuvor zwei Autos ineinander gekracht. Der Kamerad vor Ort hatte bis zum Eintreffen der Kräfte bereits Erste Hilfe bei den beiden Patienten geleistet.

Eine Person wurde leicht verletzt, eine weitere erlitt schwere Verletzungen. In enger Abstimmung mit dem Notarzt wurde die schwer verletzte Patientin unter Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät zügig und schonend aus dem Wrack befreit.

Anschließend erfolgte die medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst. Zu guter Letzt wurden beide Patienten zur weiteren Betreuung in umliegende Krankenhäuser transportiert.