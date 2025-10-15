Panik im Bus: Vollbremsung in Wuppertal fordert elf Verletzte
Wuppertal - Auf der Bundesallee in Elberfeld hat ein Linienbus gegen kurz nach 13 Uhr am Mittwoch plötzlich eine Vollbremsung hingelegt - mit heftigen Folgen für die Fahrgäste.
Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden elf Menschen dabei verletzt, als sie durch den Bus geschleudert oder zu Boden gerissen wurden.
Glück im Unglück: Niemand wurde schwer verletzt. Acht Personen kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.
Als Grund für die Vollbremsung gab der Busfahrer an, dass er eine Kollision mit einem Lieferwagen verhindern wollte.
Für die Rettungskräfte bedeutete das ordentlich Arbeit: Ganze 31 Helfer waren im Einsatz.
Die Bundesallee musste zwischen Kasinostraße und Robert-Daum-Platz über eine Stunde lang gesperrt werden.
Wie genau es zu der gefährlichen Situation kam und wie hoch der Schaden ist, ermittelt jetzt die Polizei.
Titelfoto: Matthi Rosenkranz