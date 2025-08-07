Parkversuch geht schief: Mercedes überschlägt sich auf Solinger Parkplatz
Solingen - Beim Versuch, seinen Mercedes auf einem Anwohnerparkplatz in Solingen abzustellen, hat sich ein Senior am Mittwochabend mit seinem Wagen überschlagen.
Alles in Kürze
- Senior überschlägt sich mit Mercedes auf Solinger Parkplatz
- Wagen rammt geparktes Auto und wird über die Motorhaube gehoben
- Mann befreit durch Passanten vor Eintreffen der Rettungskräfte
- Leichte Verletzungen und mittlerer fünfstelliger Sachschaden
- Unfallursache noch unklar, mögliche Verwechslung von Gas- und Bremspedal
Wie die Feuerwehr berichtet, hatte der Mann zunächst vorwärts den Begrenzungszaun der kleinen Parkfläche an der Pfalzstraße umgefahren, ehe er beim Rückwärtsfahren so sehr beschleunigte, dass er ein anderes geparktes Auto rammte.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto über die Motorhaube des anderen Wagens gehoben, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.
Der Senior zog sich dabei dem Vernehmen nach leichte Verletzungen zu. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Mann durch Passanten aus seinem Wagen befreit werden.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Senior allerdings Gas- und Bremspedal verwechselt haben.
Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.
Titelfoto: Bildmontage: Tim Oelbermann (2)