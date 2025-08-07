Parkversuch geht schief: Mercedes überschlägt sich auf Solinger Parkplatz

Solingen - Beim Versuch, seinen Mercedes auf einem Anwohnerparkplatz in Solingen abzustellen, hat sich ein Senior am Mittwochabend mit seinem Wagen überschlagen.

Der Mercedes blieb nach dem Crash auf seinem Dach liegen. © Tim Oelbermann

Wie die Feuerwehr berichtet, hatte der Mann zunächst vorwärts den Begrenzungszaun der kleinen Parkfläche an der Pfalzstraße umgefahren, ehe er beim Rückwärtsfahren so sehr beschleunigte, dass er ein anderes geparktes Auto rammte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto über die Motorhaube des anderen Wagens gehoben, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Der Senior zog sich dabei dem Vernehmen nach leichte Verletzungen zu. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Mann durch Passanten aus seinem Wagen befreit werden.



Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Senior allerdings Gas- und Bremspedal verwechselt haben.