Person in Hennef von Zug erfasst und tödlich verletzt: Einschränkungen für Bahnreisende

In Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) ist es am Mittwochvormittag zu einem tödlichen S-Bahn-Unfall gekommen. Die Bahnstrecke ist aktuell gesperrt.

Von Jonas Reihl

Hennef - In Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) ist es am Mittwochvormittag zu einem tödlichen S-Bahn-Unfall gekommen. Die Strecke ist aktuell gesperrt.

Die Polizei ist vor Ort und hat den Bahnübergang an der Bröltalstraße in Hennef gesperrt.
Die Polizei ist vor Ort und hat den Bahnübergang an der Bröltalstraße in Hennef gesperrt.

Eine bislang noch nicht identifizierte Person hatte den geschlossenen Bahnübergang an der Bröltalstraße gegen 10.30 Uhr überquert, als sie von der in Richtung Hennef fahrenden S-Bahn erfasst und tödlich verletzt wurde.

Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage von TAG24.

Demnach seien zum Unfallzeitpunkt rund 100 Fahrgäste in der Bahn gewesen. Einige Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, wurden befragt und durch Notfallseelsorger betreut.

Polizei, Feuerwehr und das Notfallmanagement der Deutschen Bahn sind vor Ort. Die Bahnstrecke ist aktuell ebenso wie die Bröltalstraße gesperrt.

Rund 100 Fahrgäste waren zum Unfallzeitpunkt in der S-Bahn.
Rund 100 Fahrgäste waren zum Unfallzeitpunkt in der S-Bahn.

Bahn warnt vor Einschränkungen bei RE9, S12 und S19

Dementsprechend kommt es für Bahnreisende momentan zu Einschränkungen. Laut "zuginfo.nrw" starten und enden die Bahnen der S12 und der S19 aus Köln kommend in Troisdorf. Zudem ist mit Teilausfällen zwischen Troisdorf und Au (Sieg) zu rechnen.

Darüber hinaus beginnen und enden Züge der RE9 aus Betzdorf in Au (Sieg), aus Richtung Düren enden und beginnen sie am Kölner Hauptbahnhof. Auch hier sind Ausfälle möglich.

