Person in Hennef von Zug erfasst und tödlich verletzt: Einschränkungen für Bahnreisende

Hennef - In Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) ist es am Mittwochvormittag zu einem tödlichen S-Bahn-Unfall gekommen. Die Strecke ist aktuell gesperrt.

Die Polizei ist vor Ort und hat den Bahnübergang an der Bröltalstraße in Hennef gesperrt. © Marius Fuhrmann

Eine bislang noch nicht identifizierte Person hatte den geschlossenen Bahnübergang an der Bröltalstraße gegen 10.30 Uhr überquert, als sie von der in Richtung Hennef fahrenden S-Bahn erfasst und tödlich verletzt wurde.

Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage von TAG24.

Demnach seien zum Unfallzeitpunkt rund 100 Fahrgäste in der Bahn gewesen. Einige Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, wurden befragt und durch Notfallseelsorger betreut.

Polizei, Feuerwehr und das Notfallmanagement der Deutschen Bahn sind vor Ort. Die Bahnstrecke ist aktuell ebenso wie die Bröltalstraße gesperrt.