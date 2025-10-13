Raser-Drama: Jugendlicher kracht in fünf Autos und hinterlässt großen Schaden

Düsseldorf - Riesen-Crash am Sonntagmorgen auf der Brehmstraße in Düsseldorf : Ein junger Autofahrer (18) hat dort offenbar bei einem illegalen Autorennen die Kontrolle über sein Auto verloren und ein wahres Trümmerfeld hinterlassen.

Lediglich der 19-jährige Beifahrer des 18-jährigen Golf-Fahrers wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Laut Polizei raste der junge Mann gegen 8.35 Uhr in Richtung stadtauswärts, als er plötzlich die Kontrolle über seinen VW Golf verlor. Der Wagen schleuderte über die Gegenfahrbahn und knallte nacheinander in fünf parkende Autos.

Der Aufprall sei so heftig gewesen, dass sich der Golf drehte und zurück auf die Straße schleuderte. Teile der Karosserie flogen meterweit, sodass überall Trümmerteile auf der Straße lagen.

Der 18-Jährige kam mit dem Schock davon, sein 19-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Weil die Beamten den Verdacht haben, dass der Fahrer unter Drogen stand, wurde ihm direkt eine Blutprobe sowie der Führerschein abgenommen.