Raser-Drama: Jugendlicher kracht in fünf Autos und hinterlässt großen Schaden
Düsseldorf - Riesen-Crash am Sonntagmorgen auf der Brehmstraße in Düsseldorf: Ein junger Autofahrer (18) hat dort offenbar bei einem illegalen Autorennen die Kontrolle über sein Auto verloren und ein wahres Trümmerfeld hinterlassen.
Laut Polizei raste der junge Mann gegen 8.35 Uhr in Richtung stadtauswärts, als er plötzlich die Kontrolle über seinen VW Golf verlor. Der Wagen schleuderte über die Gegenfahrbahn und knallte nacheinander in fünf parkende Autos.
Der Aufprall sei so heftig gewesen, dass sich der Golf drehte und zurück auf die Straße schleuderte. Teile der Karosserie flogen meterweit, sodass überall Trümmerteile auf der Straße lagen.
Der 18-Jährige kam mit dem Schock davon, sein 19-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.
Weil die Beamten den Verdacht haben, dass der Fahrer unter Drogen stand, wurde ihm direkt eine Blutprobe sowie der Führerschein abgenommen.
Die Polizei prüft nun, ob es zu dem Unfall durch ein illegales Autorennen kam. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass ein zweiter Wagen beteiligt war.
Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Um Spuren zu sichern und zu beseitigen, sei das Unfallaufnahme-Team mehrere Stunden im Einsatz gewesen.
Titelfoto: Robert Michael/dpa