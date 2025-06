Sattelzug knallt VW-Transporter von der Straße: 23-jähriger Fahrer schwer verletzt

Overath - Bei einer Kollision zwischen einem Sattelzug und einem Transporter sind am Donnerstag auf der Mucher Straße (L312) bei Overath (Rheinisch-Bergischer Kreis) zwei Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Möglicherweise hatte der Auflieger des Sattelzuges in einer S-Kurve die Bodenhaftung verloren und war dadurch in den Gegenverkehr geraten. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Wie der 57-jährige Brummi-Fahrer gegenüber der Polizei angab, fuhr er gegen 7.30 Uhr auf besagter Straße von Marialinden in Richtung Overath.

In einer S-Kurve verlor der Auflieger des Sattelzuges mutmaßlich aufgrund der abschüssigen Fahrbahn die Bodenhaftung und geriet in den Gegenverkehr, wo ihm zu diesem Zeitpunkt ein junger Mann (23) in seinem VW-Transporter entgegenkam.

Wenige Sekunden später nahm der Lkw-Fahrer plötzlich einen lauten Knall wahr und sah im Rückspiegel, dass der Auflieger mit dem Fahrzeug des 23-Jährigen zusammengekracht war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter von der Fahrspur geschleudert - er prallte anschließend gegen die Leitplanke am äußeren Fahrbahnrand.