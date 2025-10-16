Schlimmer Unfall auf Landstraße: Motorradfahrerin von Auto erfasst und tödlich verletzt

Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) - Tragischer Unfall in Grevenbroich: Eine 56-jährige Motorradfahrerin wurde beim Zusammenstoß mit einem Auto am Donnerstagmorgen so schwer verletzt, dass sie wenig später verstarb.

Nach dem Zusammenstoß wurde die auf der Seite liegende Maschine der Frau (†56) von einem weiteren Auto touchiert. (Symbolfoto) © David Young/dpa

Die Frau wurde bei dem Crash südlich von Mönchengladbach zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo sie ihren Verletzungen schließlich erlag.

Das hat die zuständige Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mitgeteilt.

Demnach war die 56-Jährige gegen 5.35 Uhr zunächst mit dem Wagen einer 22-Jährigen zusammengestoßen, die gerade von der Kreisstraße 22 auf die Landstraße 116 abbiegen wollte. Dadurch kam die Motorradfahrerin zu Fall.

Im Anschluss wurde die auf der Straße liegende Maschine vom Auto eines 41-jährigen Mannes touchiert, der auf der L116 in Richtung Bedburg unterwegs war. Die Frau habe er allerdings nicht erfasst, berichtete die Polizei.