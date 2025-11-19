Schulbus kracht in Autos: Massenanfall an Verletzten ausgerufen
Von Marc Herwig
Dorsten - Großalarm wegen Unfall! Am Mittwochmittag ist ein Schulbus in Dorsten, am nördlichen Rand des Ruhrgebiets in Nordrhein-Westfalen, mit zwei Autos kollidiert.
Die 22 im Bus befindlichen Kinder wurden vom Rettungsdienst untersucht, seien aber alle mit dem Schrecken davongekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher.
Der Busfahrer und die beiden Autofahrer kamen ins Krankenhaus. Über ihren Zustand gibt es bisher keine Angaben.
Die Feuerwehr wurde zunächst wegen eines Massenanfalls an Verletzten alarmiert. "Die Lage war am Anfang sehr unübersichtlich", so der Feuerwehrsprecher.
Rettungswagen aus dem gesamten Kreis zu der Unfallstelle wurden ersten Angaben zufolge alarmiert.
Die Kinder seien anschließend von ihren Eltern abgeholt worden. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, ermittelt nun die Polizei.
