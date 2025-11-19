Unfall-Drama in Ratingen: Drei Autos krachen aufeinander, Feuerwehr rettet Schwerverletzten
Ratingen - Heftiger Unfall in Ratingen: Auf der Mettmanner Straße krachten am Mittwochnachmittag drei Autos zusammen. Eine Person wurde schwer verletzt und musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden.
Laut Feuerwehr hatten mehrere Anrufer gegen 13.36 Uhr den Notruf gewählt, als die drei Wagen kurz vor der Auffahrt zur A44 zusammen knallten.
Für eine Person wurde es richtig brenzlig: Sie war im Auto eingeklemmt und zeigte laut Einsatzkräften Anzeichen für ein mögliches Wirbelsäulentrauma.
Zwei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen.
Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte an. Mit Spezialgeräten wurde das Auto geöffnet und die eingeschlossene Person befreit.
Alle drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst aus Ratingen und Heiligenhaus versorgt und anschließend in verschiedene Krankenhäuser gebracht.
Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Feuerwehr Ratingen