Seat knallt gegen Baum und bleibt auf dem Dach liegen - Fahrerin schwer verletzt
Pulheim - Bei einem Unfall am Sonntagabend auf der L213 bei Pulheim (Rhein-Erft-Kreis) wurde eine Frau (24) schwer verletzt.
Die 24-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit ihrem Wagen aus bislang unklarer Ursache zwischen Pulheim-Brauweiler und Bergheim-Glessen von der Fahrbahn angekommen und gegen einen Baum geprallt. Das berichtet die Feuerwehr.
Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Seat demnach und blieb auf dem Dach liegen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich mit Unterstützung eines Rettungswagens um die schwerverletzte Frau. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie in ein Notfallkrankenhaus gebracht.
Im Einsatz waren rund 20 Kräfte unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Peter Fenkl. Neben der Patientenversorgung kümmerten sie sich um auslaufende Betriebsstoffe und den Brandschutz, leuchteten den Bereich aus und unterstützten bei der Sicherung der Unfallstelle.
Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Erftkreis News/Alexander Franz