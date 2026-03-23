Seat knallt gegen Baum und bleibt auf dem Dach liegen - Fahrerin schwer verletzt

Pulheim - Bei einem Unfall am Sonntagabend auf der L213 bei Pulheim (Rhein-Erft-Kreis) wurde eine Frau (24) schwer verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. © Erftkreis News/Alexander Franz

Die 24-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit ihrem Wagen aus bislang unklarer Ursache zwischen Pulheim-Brauweiler und Bergheim-Glessen von der Fahrbahn angekommen und gegen einen Baum geprallt. Das berichtet die Feuerwehr.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Seat demnach und blieb auf dem Dach liegen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich mit Unterstützung eines Rettungswagens um die schwerverletzte Frau. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie in ein Notfallkrankenhaus gebracht.