Spektakulärer Unfall: Zeugin hört lauten Knall - Kurz darauf entdeckt sie Auto im Fluss

Der Renault landete bei dem Unfall seitlich in der Erft. Vom Fahrer fehlte beim Eintreffen der Polizei jedoch jede Spur. © Polizei Rhein-Erft-Kreis

Wie die Polizei im Rhein-Erft-Kreis am Dienstag schilderte, war ein noch nicht identifizierter Renault-Fahrer am Montagabend gegen 20.15 Uhr im Bergheimer Stadtteil Ahe unterwegs, als es zu dem Alleinunfall kam, der von einer Zeugin beobachtet wurde.

So berichtete die Frau gegenüber der später hinzu alarmierten Polizei, dass der Wagen auf der Straße "In den Benden" von Quadrath-Ichendorf kommend in Richtung Ahe gefahren sei, als er in Höhe eines Vereinsheims plötzlich ins Schleudern geriet.



"Anschließend habe die Zeugin eigenen Angaben zufolge einen lauten Knall gehört", wie ein Polizeisprecher schilderte, ehe sie den Renault seitlich in der Erft liegend entdeckte.



Der Unfallfahrer sei ihr dann noch entgegengekommen, nach einer kurzen Konversation jedoch Richtung der Grundschule am Schwarzwasser davongelaufen.

"Ersten Ermittlungen zufolge sollen keine weiteren Personen aus dem Auto gestiegen sein", hieß es weiter. Die Polizei ließ den Wagen aus der Erft ziehen und abschleppen. Zudem wurden umfangreiche Spuren gesichert und eine Unfallanzeige gefertigt.