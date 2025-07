Uber-Fahrer lässt Fahrgast frische Luft schnappen: Plötzlich knallt ein Corsa in seinen VW

Siegburg - Bei einem heftigen Unfall auf einer Bundesstraße in Siegburg haben drei Menschen (23, 27, 43) am Montag schwere Verletzungen erlitten.

Der VW Touran hatte auf dem Seitenstreifen der Bundesstraße gehalten, als der Opel Corsa gegen das Uber-Fahrzeug krachte. © Marius Fuhrmann

Nach Angaben eines Polizeisprechers im Rhein-Sieg-Kreis war ein 43-jähriger Uber-Fahrer am Montagabend samt eines Fahrgastes (23) an Bord auf der B56 in Fahrtrichtung Much unterwegs, als der 23-Jährige gegen 19.49 Uhr plötzlich über Übelkeit klagte.

Der Uber-Fahrer reagierte daraufhin sofort und lenkte seinen VW Touran in Höhe Siegburg-Stallberg unverzüglich nach rechts auf den Seitenstreifen, um den Fahrgast aussteigen zu lassen. Nachdem dieser sich wieder etwas besser gefühlt hatte, stieg er zurück in den Touran, während der 43-Jährige die Fahrt fortsetzen wollte.

In diesem Moment sei jedoch plötzlich eine 27-Jährige in ihrem Opel Corsa auf das Heck des noch stehenden Mietwagens aufgefahren.

"Bei dem Zusammenstoß wurden alle drei Fahrzeuginsassen schwer verletzt", erklärte der Polizeisprecher. Noch an der Unfallstelle seien alle Beteiligten von Rettungskräften behandelt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand bestehe jedoch keine Lebensgefahr, hieß es weiter.