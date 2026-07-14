Zu wenige Besucher? Landesgartenschau in Neuss zieht ernüchternde Zwischenbilanz

Neuss - Die Landesgartenschau auf der ehemaligen Galopprennbahn in Neuss hat zu ihrer Halbzeit noch nicht die Hälfte ihres kompletten Besucherziels von 650.000 Schaulustigen erreicht.

Die Landesgartenschau in Neuss lockt mit Blumen, Natur und zahlreichen Veranstaltungen Besucher an. Zur Halbzeit fällt die Bilanz beim Besucherandrang jedoch verhalten aus. © Federico Gambarini/dpa

Bislang seien rund 265.000 Besucher gezählt worden, teilte die Veranstalter mit. Mit mehr als 281.000 verkauften Tickets sei ein Umsatz von 4,73 Mio. Euro erzielt worden, hieß es.

Der Neusser Bürgermeister Reiner Breuer (SPD) zeigte sich mit den Zahlen zufrieden. "Der neue Stadtpark wird seit der Eröffnung sehr gut angenommen", erklärte er.

Die Veranstalter erklärten, die Hauptbesuchszeit bei Gartenschauen seien die Sommermonate und die kommenden Ferienwochen. Sie bekräftigen das Ziel von 650.000 Besuchern für den Zeitraum vom 16. April bis 11. Oktober.

Auf dem 38 Hektar großen Gelände der früheren Pferderennbahn ist ein neuer Park mit Spielplätzen und Sportarealen entstanden. Neu gepflanzt wurden unter anderem 2.200 Bäume.