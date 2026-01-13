Taxifahrer übersieht Transporter: Mehrere Menschen bei Unfall verletzt
Leichlingen - Bei einem Unfall in Leichlingen im Rheinisch-Bergischen Kreis sind vier Menschen verletzt worden. Zudem entstand bei dem Zusammenstoß ein hoher Sachschaden.
Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, wollte ein 50-jähriger Leverkusener am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr mit seinem Taxi in die L294 einbiegen, wobei er nach ersten Erkenntnissen jedoch die Vorfahrt eines 73-jährigen Transporter-Fahrers aus Remscheid übersah, der mit seinem roten Ford auf der Landstraße geradeaus in Richtung Metzholz unterwegs war.
Im Einmündungsbereich der Straße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Taxifahrer, seine beiden Fahrgäste im Alter von 70 und 72 Jahren sowie der Transporter-Fahrer leichte Verletzungen erlitten.
Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, setzten umgehend einen Notruf ab, woraufhin Polizei, Rettungsdienst und ein Notarzt wenig später vor Ort erschienen und sich um die Verletzten kümmerten.
Alle vier seien demnach mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.
Polizei schätzt Schaden auf rund 40.000 Euro
Bei dem Crash entstand den Angaben zufolge ein erheblicher Sachschaden, der auf insgesamt etwa 40.000 Euro geschätzt wurde. Das Taxi und der Transporter mussten abgeschleppt werden, während ein Fachunternehmen sich um die Reinigung der Fahrbahn kümmerte.
Während der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle für den Verkehr gesperrt.
Titelfoto: Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis