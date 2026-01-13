Taxifahrer übersieht Transporter: Mehrere Menschen bei Unfall verletzt

Leichlingen - Bei einem Unfall in Leichlingen im Rheinisch-Bergischen Kreis sind vier Menschen verletzt worden. Zudem entstand bei dem Zusammenstoß ein hoher Sachschaden.

Der Transporter wurde bei dem Crash massiv im Frontbereich beschädigt. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, wollte ein 50-jähriger Leverkusener am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr mit seinem Taxi in die L294 einbiegen, wobei er nach ersten Erkenntnissen jedoch die Vorfahrt eines 73-jährigen Transporter-Fahrers aus Remscheid übersah, der mit seinem roten Ford auf der Landstraße geradeaus in Richtung Metzholz unterwegs war.

Im Einmündungsbereich der Straße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Taxifahrer, seine beiden Fahrgäste im Alter von 70 und 72 Jahren sowie der Transporter-Fahrer leichte Verletzungen erlitten.

Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, setzten umgehend einen Notruf ab, woraufhin Polizei, Rettungsdienst und ein Notarzt wenig später vor Ort erschienen und sich um die Verletzten kümmerten.

Alle vier seien demnach mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.