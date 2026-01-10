Tod im Wald: Junger Jäger wird von Schuss getroffen und stirbt
Warburg - Schrecklicher Jagdunfall im Kreis Höxter: Ein junger Mann ist am Freitagabend angeschossen worden und gestorben.
Wie ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Höxter am Samstagmorgen erklärte, war eine kleine Gruppe junger Jäger in einem Wald nordwestlich der Stadt Warburg unterwegs.
Das Ziel der Jagd: Wildtiere. Doch einer der Jäger, ein 23-jähriger Mann aus Paderborn, wurde selbst von einem Schuss getroffen.
Ein hinzugerufener Notarzt versuchte noch, den lebensgefährlich verletzten Mann zu reanimieren - ohne Erfolg. Er starb noch im Wald.
Die Polizei hat die ersten Ermittlungen zu dem tragischen Vorfall am Tatort in die Wege geleitet.
Es muss jetzt geklärt werden, aus welcher Waffe sich aus welchem Grund der tödliche Schuss gelöst hat. Die Ermittlungen dauern nach wie vor an.
Titelfoto: Julian Rettig/dpa