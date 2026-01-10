Tod im Wald: Junger Jäger wird von Schuss getroffen und stirbt

Warburg - Schrecklicher Jagdunfall im Kreis Höxter: Ein junger Mann ist am Freitagabend angeschossen worden und gestorben.

Die Polizei ermittelt zu dem tragischen Vorfall im Wald bei Warburg. (Symbolbild) © Julian Rettig/dpa

Wie ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Höxter am Samstagmorgen erklärte, war eine kleine Gruppe junger Jäger in einem Wald nordwestlich der Stadt Warburg unterwegs.

Das Ziel der Jagd: Wildtiere. Doch einer der Jäger, ein 23-jähriger Mann aus Paderborn, wurde selbst von einem Schuss getroffen.

Ein hinzugerufener Notarzt versuchte noch, den lebensgefährlich verletzten Mann zu reanimieren - ohne Erfolg. Er starb noch im Wald.

Die Polizei hat die ersten Ermittlungen zu dem tragischen Vorfall am Tatort in die Wege geleitet.