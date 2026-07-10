Tödlicher Unfall auf A555 bei Wesseling: Lamborghini kommt von Straße ab und zerschellt an Baum - Sperrung aufgehoben

Wesseling/Köln - Bei einem Unfall auf der A555 bei Wesseling ( NRW ) zwischen Köln und Bonn wurde ein 32-jähriger Lamborghini-Fahrer tödlich verletzt.

Durch den Aufprall wurde der Lamborghini in mehrere Teile gerissen. © Marius Fuhrmann

Wie ein Sprecher der zuständigen Autobahnpolizei Köln auf Nachfrage von TAG24 bestätigt, hat sich der Crash gegen 22 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bornheim und Wesseling in Richtung der Domstadt ereignet.

Demnach sei der 32-Jährige mit seinem Sportwagen gegen eine Leitschutzplanke gerast und anschließend gegen einen Baum geschleudert worden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in mehrere Teile zerrissen, die daraufhin teilweise sogar Feuer fingen.

Der Fahrer sowie sein 33-jähriger Beifahrer sollen durch den Crash aus dem Wagen geschleudert worden sein. Der 32-Jährige habe dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle verstarb, berichtet der Sprecher.

Der Beifahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, soll allerdings noch ansprechbar gewesen sein. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Bonn gebracht. Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand gibt es noch keine Informationen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten derweil das zum Teil brennende Fahrzeugwrack, leuchteten die Unfallstelle aus und unterstützten den Rettungsdienst.