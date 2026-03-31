Tödlicher Unfall: Bus erfasst Fußgängerin, Polizei sucht nach Zeugen

Düsseldorf - Eine 83-jährige Fußgängerin ist in Düsseldorf von einem Bus erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Die 83-Jährige kam nach dem Unfall in Düsseldorf in ein Krankenhaus, wo sie jedoch einige Stunden später ihren schweren Verletzungen erlag. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie ein Sprecher der Beamten berichtete, war die Düsseldorferin am Montagmittag gegen 12.15 Uhr auf einer Busabbiegespur, die von der Immermannstraße auf die Karlstraße in Fahrtrichtung Worringer Platz führt, von dem Fahrzeug erfasst worden.

Es handelte sich demnach um einen Bus des Schienenersatzverkehrs.

Die Rentnerin kam zunächst noch in eine Klinik, wo sie jedoch am selben Abend ihren schweren Verletzungen erlag.

Der genaue Hergang des Unfalls ist noch unklar, die Ermittlungen der Polizei laufen.

Ein Team der Verkehrspolizei sicherte vor Ort die Spuren.