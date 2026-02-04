Toyota überschlägt sich auf glatter Straße: 16-Jährige schwer verletzt

Meinerzhagen - Bei einem Unfall in Meinerzhagen (Märkischer Kreis, NRW ) wurden zwei Teenagerinnen verletzt.

Der Toyota blieb nach dem Unfall auf dem Dach im Straßengraben liegen. © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Eine 18-Jährige war am Dienstagnachmittag mit ihrem Toyota Yaris auf der L173 in Richtung Meinerzhagen unterwegs, als sie gegen 16.25 Uhr in Höhe Grünewald nach links von der Fahrbahn abkam. Ihr Wagen überschlug sich in der Folge und landete im Straßengraben.

Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt, ihre 16-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Lebensgefahr bestehe aber nicht, berichtet die Polizei am Mittwoch.

Beide Teenagerinnen wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallursache ist noch nicht abschließend geklärt. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor die 18-Jährige aber aufgrund von Glätte die Kontrolle über den Toyota.

Im Einsatz war neben Kräften der örtlichen Feuerwehr auch ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei des Oberbergischen Kreises. Der Unfallwagen wurde sichergestellt.