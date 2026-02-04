Toyota überschlägt sich auf glatter Straße: 16-Jährige schwer verletzt
Meinerzhagen - Bei einem Unfall in Meinerzhagen (Märkischer Kreis, NRW) wurden zwei Teenagerinnen verletzt.
Eine 18-Jährige war am Dienstagnachmittag mit ihrem Toyota Yaris auf der L173 in Richtung Meinerzhagen unterwegs, als sie gegen 16.25 Uhr in Höhe Grünewald nach links von der Fahrbahn abkam. Ihr Wagen überschlug sich in der Folge und landete im Straßengraben.
Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt, ihre 16-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Lebensgefahr bestehe aber nicht, berichtet die Polizei am Mittwoch.
Beide Teenagerinnen wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Die Unfallursache ist noch nicht abschließend geklärt. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor die 18-Jährige aber aufgrund von Glätte die Kontrolle über den Toyota.
Im Einsatz war neben Kräften der örtlichen Feuerwehr auch ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei des Oberbergischen Kreises. Der Unfallwagen wurde sichergestellt.
Die Polizei appelliert zudem erneut an die Bevölkerung, bei den aktuell winterlichen Temperaturen und Straßenverhältnissen besonders vorsichtig und immer mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren.
Titelfoto: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis