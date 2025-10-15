Tragisch: Hund verliert Frauchen bei tödlichem Unfall in der Eifel

Blankenheim - Schrecklicher Unfall am Mittwochnachmittag im Kreis Euskirchen : Auf der Bundesstraße 51 krachten zwei Autos frontal ineinander. Eine 65-jährige Frau aus Duisburg kam dabei ums Leben.

Das Auto wurde bei dem Zusammenstoß komplett zerstört. © Sebastian Klemm

Laut Polizei war ein 61-jähriger Autofahrer aus Köln gegen 15.40 Uhr in Richtung Blankenheim unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort sei er frontal in den Wagen der 65-Jährigen gekracht, die keine Chance mehr hatte: Sie starb noch an der Unfallstelle.

Ihre 64-jährige Beifahrerin aus Rheinland-Pfalz wurde schwer verletzt und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch der Unfallverursacher kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen in eine Klinik.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte ein Fahrzeugteil gegen ein weiteres Auto, das hinter der Duisburgerin fuhr.

Der Fahrer blieb unverletzt, lediglich sein Wagen wurde beschädigt.