Trampolin fliegt auf die Straße: Autofahrer nach Kettenreaktion schwer verletzt

Ennigerloh - Beim Versuch, einem herumfliegenden Trampolin auszuweichen, ist eine Schulbusfahrerin im Kreis Warendorf mit ihrem Fahrzeug gegen ein anderes Auto gestoßen.

Die beteiligte Busfahrerin wartete nicht aus das Eintreffen der Polizei, da sie die Kinder pünktlich zur Schule bringen wollte. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Autofahrer am Morgen in Ennigerloh versucht, den Schulbus zu überholen. Durch einen Windstoß sei dann das Trampolin auf die Straße geweht worden.

Die 58-jährige Busfahrerin wich mit dem Fahrzeug daraufhin nach links aus, um einen Zusammenstoß mit dem Trampolin zu verhindern.

Da sich der Mann zu diesem Zeitpunkt bereits im Überholvorgang befand, ließ sich der folgende Zusammenstoß letztlich nicht mehr verhindern.

Aufgrund der Kollision kam der 53-Jährige anschließend mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Autofahrer in ein Krankenhaus.