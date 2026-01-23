Unfall in Wuppertal: Auto überschlägt sich in Kurve, zwei Menschen verletzt
Wuppertal - Am Donnerstagabend kam ein Auto in Wuppertal von der Straße ab. Zwei Menschen wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus.
Wie die Feuerwehr berichtet, ging gegen 20.20 Uhr der Alarm ein: Auf der Düsseldorfer Straße war ein Auto verunglückt.
In einer Kurve kippte das Fahrzeug auf die Seite und blieb dort liegen. Eine der beiden Personen im Wagen konnte sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst aus dem Auto befreien.
Die zweite Person hatte weniger Glück und musste von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug geholt werden.
Beide wurden durch den Unfall verletzt und noch vor Ort versorgt. Anschließend ging es ins Krankenhaus.
Während des Einsatzes war die Düsseldorfer Straße komplett gesperrt, es kam zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.
Titelfoto: Matthi Rosenkranz