Unfall in NRW: Auto landet in Graben neben Bundesstraße, zwei Verletzte
Neuss - Die Neusser Feuerwehr wurde am Mittwochabend zu einem Unfall auf die B477 in Richtung Speck gerufen.
Ein Auto war gegen 18.30 Uhr aus bislang unklarer Ursache in den Graben neben der Fahrbahn geraten.
Zunächst vermuteten die Einsatzkräfte, dass zwei Personen in dem Wagen eingeschlossen seien.
"Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass glücklicherweise keine Personen in dem Fahrzeug eingeschlossen waren", berichtet die Feuerwehr am Donnerstag.
Beide Personen hätten das Wrack demnach eigenständig verlassen können, heißt es weiter. Anschließend wurden sie durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.
Die Feuerwehr sicherte den Einsatzort ab und sicherte die Bergung durch ein Abschleppunternehmen. Die Unfallursache ist unklar, die Ermittlungen der Polizei dazu laufen. Die B477 war für die Dauer des Einsatzes in beiden Richtungen zeitweise gesperrt.
Titelfoto: Feuerwehr Neuss