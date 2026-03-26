Unfall in NRW: Auto landet in Graben neben Bundesstraße, zwei Verletzte

Neuss - Die Neusser Feuerwehr wurde am Mittwochabend zu einem Unfall auf die B477 in Richtung Speck gerufen.

Die Neusser Feuerwehr half unter anderem bei der Bergung des Fahrzeugwracks. © Feuerwehr Neuss

Ein Auto war gegen 18.30 Uhr aus bislang unklarer Ursache in den Graben neben der Fahrbahn geraten.

Zunächst vermuteten die Einsatzkräfte, dass zwei Personen in dem Wagen eingeschlossen seien.

"Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass glücklicherweise keine Personen in dem Fahrzeug eingeschlossen waren", berichtet die Feuerwehr am Donnerstag.

Beide Personen hätten das Wrack demnach eigenständig verlassen können, heißt es weiter. Anschließend wurden sie durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.