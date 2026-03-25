Während NRW-Besuch: Polizist aus Eskorte von Königin Silvia bei Unfall schwer verletzt
Von Oliver Auster
Düsseldorf - Beim Besuch der schwedischen Königin Silvia (82) in Düsseldorf ist ein Polizist ihrer Motorradeskorte bei einem Unfall schwer verletzt worden.
Das bestätigte die Polizei am Mittwoch. Die "Rheinische Post" hatte zuvor berichtet.
Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Montag gegen 14.53 Uhr in der Nähe der Uniklinik. Dort hatte Silvia am Nachmittag einen Termin im "Childhood-Haus".
Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 23-Jährige bei Grün losgefahren und hatte den Polizisten mit ihrem Auto erfasst.
Ob die Motorradeskorte - wie üblich - mit Blaulicht und sogenannten Sonderrechten unterwegs war und die Frau hätte warten müssen, wird nach Angaben der Polizei noch ermittelt.
Der Polizist kam mit einer Armverletzung ins Krankenhaus, die Frau wurde leicht verletzt, ein Kleinkind (1) aus ihrem Wagen wurde zur Sicherheit in einer Klinik untersucht. Die Kolonne mit Silvia setzte ihre Fahrt fort.
Königin Silvia von Schweden wurde in Düsseldorf für ihr Lebenswerk geehrt
Die schwedische Königin hatte am Montag Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) in der Staatskanzlei getroffen, das "Childhood-Haus" besucht und abends an der Gala "Düsseldorfer des Jahres" teilgenommen.
Dort wurde Silvia, die 1963 ihr Abitur in Düsseldorf gemacht hatte, von der "Rheinischen Post" für ihr Lebenswerk geehrt.
Titelfoto: Bildmontage: David Young/dpa, Thomas Banneyer/dpa