Königin Silvia von Schweden kommt nach Düsseldorf: Das steckt hinter ihrem Besuch

Düsseldorf - Königin Silvia von Schweden (82) besucht am kommenden Montag die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf .

Königin Silvia von Schweden (82) wurde 1943 in Heidelberg geboren. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

Sie wird in der Staatskanzlei, im Childhood Haus an der Uniklinik und bei der Ehrung zum "Düsseldorfer des Jahres" erwartet.

Wer einen Blick auf die Majestät erhaschen will, hat am frühen Nachmittag gute Chancen an der Staatskanzlei.

Dort wird Silvia am VIP-Eingang am Rhein von Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) in Empfang genommen. Die beiden sind zu einem Gespräch verabredet.

Silvias Besuch im Childhood Haus wurde zwar offiziell vom Königshaus angekündigt, ist aber nicht öffentlich. Die Einrichtung ist eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die sexuellen Missbrauch oder schwere körperliche Gewalt erlebt haben.

Im Fall eines Strafverfahrens können Opfer dort altersgerecht und in einer geschützten Atmosphäre von Ermittlern befragt werden. Initiiert wurden diese Einrichtungen von der "World Childhood Foundation", die Silvia gegründet hat.