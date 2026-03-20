Königin Silvia von Schweden kommt nach Düsseldorf: Das steckt hinter ihrem Besuch
Von Oliver Auster
Düsseldorf - Königin Silvia von Schweden (82) besucht am kommenden Montag die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf.
Sie wird in der Staatskanzlei, im Childhood Haus an der Uniklinik und bei der Ehrung zum "Düsseldorfer des Jahres" erwartet.
Wer einen Blick auf die Majestät erhaschen will, hat am frühen Nachmittag gute Chancen an der Staatskanzlei.
Dort wird Silvia am VIP-Eingang am Rhein von Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) in Empfang genommen. Die beiden sind zu einem Gespräch verabredet.
Silvias Besuch im Childhood Haus wurde zwar offiziell vom Königshaus angekündigt, ist aber nicht öffentlich. Die Einrichtung ist eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die sexuellen Missbrauch oder schwere körperliche Gewalt erlebt haben.
Im Fall eines Strafverfahrens können Opfer dort altersgerecht und in einer geschützten Atmosphäre von Ermittlern befragt werden. Initiiert wurden diese Einrichtungen von der "World Childhood Foundation", die Silvia gegründet hat.
Königin von Schweden machte in Düsseldorf ihr Abitur
Für ebendieses Engagement wird die Königin am Abend bei der Gala "Düsseldorfer des Jahres" im Museum K21, dem sogenannten Ständehaus, für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Königin - in Heidelberg geboren - hat in Düsseldorf 1963 ihr Abitur gemacht.
Bei der Veranstaltung wird sie laut Mitteilung für ihr langjähriges gesellschaftliches Engagement als Gründerin und Ehrenvorsitzende der World Childhood Foundation geehrt.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa