Wendemanöver geht schief: Audi kracht mit Seat zusammen - Kleinkind verletzt

Wuppertal - Ein fehlgeschlagenes Wendemanöver hat in Nordrhein-Westfalen für drei verletzte Personen gesorgt. Zudem gibt es einen erheblichen Sachschaden zu vermelden.

Ein Wendemanöver einer jungen Audi-Fahrerin hat für einen schweren Unfall gesorgt. © Christoph Petersen

Wie die Polizei informiert, war eine 23-jährige Frau am Mittwochnachmittag (5. November) gegen 15.40 Uhr mit ihrem Audi A3 auf der Berliner Straße in Richtung Jesinghausen unterwegs.

In Bereich der Rauentaler Bergstraße beabsichtigte die junge Frau, zu wenden, doch der Versuch schlug fehl. Denn dort krachte sie mit einem Seat Tarraco eines 38-jährigen Mannes zusammen, der in die Gegenrichtung fuhr.

Aufgrund des heftigen Unfalls kam der Seat des Mannes erst an einer Böschung zum Stehen.

Durch die Kollision wurden mehrere Personen verletzt. Der 38-Jährige trug sogar schwere Verletzungen durch den Crash davon.