Wendemanöver geht schief: Audi kracht mit Seat zusammen - Kleinkind verletzt

Ein fehlgeschlagenes Wendemanöver hat in Nordrhein-Westfalen für drei verletzte Personen gesorgt. Zudem gibt es einen erheblichen Sachschaden.

Von Florian Fischer

Wuppertal - Ein fehlgeschlagenes Wendemanöver hat in Nordrhein-Westfalen für drei verletzte Personen gesorgt. Zudem gibt es einen erheblichen Sachschaden zu vermelden.

Ein Wendemanöver einer jungen Audi-Fahrerin hat für einen schweren Unfall gesorgt.
Ein Wendemanöver einer jungen Audi-Fahrerin hat für einen schweren Unfall gesorgt.

Wie die Polizei informiert, war eine 23-jährige Frau am Mittwochnachmittag (5. November) gegen 15.40 Uhr mit ihrem Audi A3 auf der Berliner Straße in Richtung Jesinghausen unterwegs.

In Bereich der Rauentaler Bergstraße beabsichtigte die junge Frau, zu wenden, doch der Versuch schlug fehl. Denn dort krachte sie mit einem Seat Tarraco eines 38-jährigen Mannes zusammen, der in die Gegenrichtung fuhr.

Aufgrund des heftigen Unfalls kam der Seat des Mannes erst an einer Böschung zum Stehen.

Durch die Kollision wurden mehrere Personen verletzt. Der 38-Jährige trug sogar schwere Verletzungen durch den Crash davon.

Der Seat einer Kleinfamilie kam erst in einer Böschung zum Stehen.
Der Seat einer Kleinfamilie kam erst in einer Böschung zum Stehen.

Sein einjähriger Sohn, der genauso wie seine 36-jährige Ehefrau in dem Seat saß, wurde ebenso wie die Unfallverursacherin leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro bei dem Unfall.

