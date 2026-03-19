Zaun fällt von Ladefläche, dann kracht es frontal: Beifahrerin minutenlang in Wrack eingeklemmt

Merzenich - Bei einem Frontalunfall auf einer Landstraße in der Nähe von Köln ist am Mittwoch eine Beifahrerin (43) schwer verletzt worden.

Eines der beteiligten Fahrzeuge glich nach dem Unfall einem Totalschaden. © Polizei Düren

Offiziellen Angaben der Polizei zufolge soll sich der Crash gegen 15.20 Uhr auf der B264 in Richtung Golzheim ereignet haben.

Demnach soll ein Transporter zunächst ein Stück eines aufgerollten Maschendrahtzauns verloren, dies aber nicht bemerkt haben.

Eine hinter dem Transporter fahrende 48-Jährige aus Kerpen konnte zwar noch rechtzeitig bremsen, nur für ihren Hintermann (41) aus Merzenich kam das zu plötzlich.

Um einen Unfall zu vermeiden, lenkte der Mann schließlich in den Gegenverkehr und knallte frontal mit dem Wagen eines 51-Jährigen zusammen, wodurch dessen Beifahrerin im Unfallwagen eingeklemmt worden ist.

Erst zu Hilfe gerufene Rettungskräfte konnten die Frau aus dem Wrack befreien. Kurz darauf flog ein Rettungshubschrauber sie in eine Klinik. Die anderen beiden Beteiligten erlitten jeweils leichte Verletzungen, teilte die Polizei mit.