Zeuge entdeckt auf dem Dach liegendes Fahrzeug in Böschung: Wo steckt der Fahrer?

Düren - In Düren hat ein Zeuge in der Nacht zu Mittwoch einen ungewöhnlichen Fund gemacht: Er entdeckte ein auf dem Dach liegendes Fahrzeug, das offensichtlich in einen Unfall verwickelt war. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur - wenig später wurde die Polizei dann aber doch fündig.

Das Fahrzeug lag auf dem Dach in einer Böschung in Düren, woraufhin der Zeuge die Polizei alarmierte. © Polizei Düren

Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Zeuge in der vergangenen Nacht gegen 0.20 Uhr auf der L11 unterwegs, als er kurz vor dem Ortsteil Niedermerz den demolierten Wagen in der Böschung erblickte, hinter dem sich ein großes Splitterfeld erstreckte.

Das Auto war noch warm, der Unfall konnte demnach noch nicht lange zurückgelegen haben. Einen Unfallfahrer entdeckte der Zeuge aber ebenso wenig wie die alarmierte Polizei, die kurz darauf am Ort des Geschehens eintraf.

Die Beamten entschieden daraufhin, einen Hubschrauber hinzuzuziehen - mit Erfolg! Denn schon wenig später wurden sie auf einen schwer verletzten Mann aufmerksam, der sich auf dem Sportplatz in Niedermerz aufhielt.

Der 31-Jährige aus Aldenhoven erklärte gegenüber den anwesenden Polizisten, Alkohol und Drogen konsumiert und sich beim Fußball verletzt zu haben. Eine Beteiligung an dem Unfall stritt er zwar ab, die Ermittlungen der Polizei an der Halteranschrift des Unfallwagens deuteten jedoch auf den 31-Jährigen aus Aldenhoven als Fahrer hin.