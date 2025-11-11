Wegen Geschlechterwechsel: Düsseldorfer Polizei zeigt Kommissarin an

Die Düsseldorfer Polizei nimmt einem Kommissar den Geschlechtswechsel zur Kommissarin nicht ab und hat Anzeige wegen versuchten Betruges gestellt.

Von Frank Christiansen Düsseldorf - Ärger in den eigenen Reihen: Die Düsseldorfer Polizei nimmt einem Kommissar den Geschlechtswechsel zur Kommissarin nicht ab.



Die Düsseldorfer Polizei hegt den Verdacht des versuchten Betrugs gegen die Kommissarin. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa Die Behördenleitung hat die Beamtin sogar wegen versuchten Betruges angezeigt und ein Disziplinarverfahren gegen sie eingeleitet. Zudem wurde ein Beförderungsstopp gegen die Frau verhängt. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Zuvor hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet. Die Polizei wirft der Kommissarin vor, den Geschlechtswechsel lediglich für einen Karrieresprung vollzogen zu haben. Nordrhein-Westfalen Chaos auf Bahnstrecke nach Köln: Zug mit 182 Menschen evakuiert Im Mai hatte der Düsseldorfer Polizeikommissar beim Standesamt einen Geschlechtswechsel zur Frau eintragen lassen und auch seinen Dienstherrn informiert. Seit Jahresbeginn sei dies ohne Begründung möglich, berichtet ihr Anwalt Christoph Arnold. Davon habe seine Mandantin Gebrauch gemacht.

Anwalt der Kommissarin macht Polizeibehörde schwere Vorwürfe

Düsseldorfs Polizeipräsidentin Miriam Brauns (52). © Marius Becker/dpa Ihre Vorgesetzten argumentieren, die Beamtin habe sich mit dem standesamtlichen Geschlechterwechsel nur einen Vorteil für ihre Karriere erschleichen wollen. Sie habe sich entsprechend gegenüber Kollegen geäußert. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen leitet, wollte sich zu dem Fall aktuell nicht äußern. Tatsächlich soll sich die Beamtin durch den geänderten Geschlechtseintrag um 43 Plätze in der Beförderungsrangliste verbessert haben. Ohne Beförderungssperre wäre sie wohl noch im Mai befördert worden. Doch darum sei es ihr nicht gegangen, zumal sie als Mann inzwischen auch längst befördert worden wäre, beteuert ihr Anwalt aus Bonn. "Nach dem Geschlechtswechsel ist meine Mandantin von sehr vielen Leuten angesprochen worden. Um nicht Höchstpersönliches ausbreiten zu müssen, hat sie mit einem lockeren, ironischen Spruch geantwortet, wonach sie es nur für die Beförderung gemacht habe", sagte ihr Anwalt. Nordrhein-Westfalen Gastherme defekt? Junge (†14) tot in Wohnhaus gefunden In einer ersten Runde habe sich das Verwaltungsgericht auf die Seite seiner Mandantin gestellt und klargemacht, dass die Beförderungssperre rechtlich keinen Bestand haben dürfe, sagte Arnold. Doch die Behörde habe einfach eine neue Sperre erlassen. Dagegen sei man erneut vor Gericht gezogen. "Wir hoffen nun darauf, dass das Verwaltungsgericht dem Polizeipräsidium sagt, dass es so nicht geht."

Düsseldorfer Polizei weist Vorwurf zurück