Herbstparfums 2025 für Sie: Mache es Dir mit diesen Düften gemütlich

Du suchst noch nach einem passenden Herbstparfum? Die Top 5 Herbstdüfte für sie unter anderem mit ✓ Givenchy ✓ YSL ✓ Guerlain ➤ Jetzt bei TAG24.

Von Jenny Hochmuth

Der Herbst steht auch dieses Jahr in den Startlöchern. Die Blätter werden bunt und alle machen es sich gemütlich. Was nicht fehlen darf? Die besten Herbst-Parfums für Frauen 2025. Weitere Tipps gibt's außerdem im Parfumratgeber.

Wenn die Farben in der Natur wärmer werden, dann sollten es die Parfums auch werden. © 123rf / serezniy Die Tage werden kühler und mit ihnen weichen auch die frischen Sommerdüfte. Was nun, ebenso zur Herbstgarderobe, perfekt passt, sind wärmende Parfums, die beispielsweise süß oder würzig, aber auf jeden Fall intensiver duften. Ob man bei einem Waldspaziergang durch buntes Laub die letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres genießt oder auch mit einem heißen Tee und Kuscheldecke auf der Couch seine Lieblingsserie schaut: Ein Parfum, das herbstlich riecht, wärmt die Seele, wenn es draußen kühler wird. Für Frauen gibt es einige wärmende Empfehlungen, die für die Jahreszeit, in der die buntesten Blätter an den Bäumen hängen, bestens geeignet sind. Um welche Herbst-Parfums es sich handelt, erfährst Du bei TAG24.

1. Guerlain - Mon Guerlain Eau de Parfum

Balsamisch-süße aber dennoch warme und gemütliche Elemente liefert Mon Guerlain EdP von Guerlain. Lavendel und Bergamotte befinden sich in der Kopfnote, gefolgt von Jasmin und Iris im Herzen. Abgerundet wird der Duft durch Vanille und Sandelholz. Wahrnehmen kann man hauptsächlich die Kombination aus Lavendel und Vanille, die den Duft sehr elegant erscheinen lassen, allerdings auch zum Wohlfühlen einladen.

Für den extra Wohlfühlfaktor kannst Du auch etwas von "Mon Guerlain EdP" auf Dein Kissen sprühen. © TAG24/JH

2. Narciso Rodriguez - For Her Musc Noir Rose

For Her Musc Noir Rose von Narciso Rodriguez wirkt wie eine Umarmung an kühlen Herbsttagen. Der Duft eröffnet mit Bergamotte und rosa Pfeffer in der Kopfnote. Viel präsenter ist allerdings die Herz- und Basisnote, in der vor allem Moschus, Pflaume und etwas Vanille sowie Wildleder zur Geltung kommen. Ein ausgezeichnetes Parfum um auszugehen, jedoch geringerer dosiert auch als Alltagsduft tauglich - feminin und kuschelig zugleich.

3. Givenchy - L'Interdit Eau de Parfum Rouge

Wer einen verführerischen Herbstduft sucht, wird bei Givenchy fündig: L'Interdit Eau de Parfum Rouge ist ein süß-würziger Duft, der vor allem weiße Blüten der Herznote in den Vordergrund stellt. Hinzu kommen unter anderem Blutorange und Ingwer in der Kopfnote und Sandelholz sowie Patchouli und der Basisnote. Der Duft erinnert etwas an süßen Kaugummi mit blumigen Nuancen von Tuberose, Jasmin und Orangenblüte.

Verführerisch und dennoch herbstlich einladend: L'Interdit Eau de Parfum Rouge. © TAG24/JH

4. Yves Saint Laurent - Libre Vanille Couture

In Libre Vanille Couture von Yves Saint Laurent findet sich ein gemütlicher Herbstduft durch Noten von Vanille, Orangenblüte, Lavendel und Rum. Der nun mittlerweile achte Flanker der Libre-Linie startet ähnlich wie seine Vorgänger mit einer recht prominenten Lavendelnote, unterscheidet sich allerdings darin, dass die enthaltene Vanillenote im Verlauf viel stärker in den Vordergrund rückt.

5. bdk Parfums - Velvet Tonka

Einen wunderschön kuscheligen Mandel-Tonka-Gourmand gibt's von bdk Parfums mit Velvet Tonka. Die Mandelnote riecht im Duft eher nach Marzipan, welche allerdings hervorragend mit der Tonkabohne harmoniert. Noten wie Tabak, Vanille und Amberholz runden den Duft zu einem warmen, süßen Ergebnis ab.

Wer Mandel- und Tonkanoten mag, wird Velvet Tonka lieben. © TAG24/JH