Parfum-Neuerscheinungen 2026: Diese Düfte eröffnen das neue Duftjahr

Das Jahr startet wunderschön duftend: Die ersten Parfum-Neuerscheinungen 2026 sind da! Entdecke bei TAG24, welche neuen Düfte bereits erhältlich sind.

Von Jenny Hochmuth

2026 hat gerade erst begonnen und bereits jetzt weht frischer Wind in der Parfumwelt. Die ersten Düfte des Jahres sind erschienen und setzen deutliche Statements. Die folgenden Parfums für sie und ihn stehen in den Startlöchern. Weitere Empfehlungen findest Du im Parfumratgeber.

Mit welchen Düften beginnt das neue Jahr? © 123rf / serezniy Das Jahr 2026 ist erst vor wenigen Tagen aus dem Ei geschlüpft, doch die ersten Parfum-Neuerscheinungen sind bereits erhältlich und wecken - absolut zurecht - die Neugier vieler Duftliebhaber. Wie jedes Jahr markieren diese frühen Veröffentlichungen den Auftakt in ein neues Duftjahr und laden dazu ein, sich mit frischen Kompositionen und neuen olfaktorischen Eindrücken auseinanderzusetzen. Auf welche Neuerscheinungen man sich freuen darf und welche Duftnoten scheinbar auch dieses Jahr wieder absolut im Trend liegen, erfährst Du in diesem Artikel. Ob unter den fünf spannendsten Parfum-Neuerscheinungen 2026 Dein neuer Lieblingsduft dabei ist? Finde es heraus.

YSL - Libre Berry Crush

YSL erscheint 2026 mit dem achten Flanker aus der Libre-Reihe. Bei "Libre Berry Crush" besteht der neuste Flanker statt der sonst eher zitrischen Kopfnote aus einer Kopfnote mit Himbeere. Die Herznote wird durch Kokosnusscreme ergänzt. In der Basisnote findet man die Gemeinsamkeiten zu seinen Vorgängern wieder: Lavendel und Orangenblüte runden den Duft ab.

Lancôme - Idôle Peach 'N Roses

Auch Lancôme erweitert seine Idôle-Reihe um den bereits neunten Flanker. Mit "Peach N' Roses" bekommt die altbekannte Rosenbasis der Linie im vorherigen Verlauf einen Pfirsich-Touch verliehen. Insgesamt soll das neue Release an ein Pfirsich-Shampoo erinnern, das fruchtig, hell und jung wirkt.

Jean Paul Gaultier - Scandal Elixir

Jean Paul Gaultier versucht sich mit einem weiteren Scandal-Flanker neu zu erfinden: "Scandal Elixir" soll sinnlich-süß sein und süchtig machen. Mit Brombeere in der Kopfnote, Iris in der Herznote und Patchouli in der Basisnote soll ein intensiver Duft geschaffen werden.

Jean Paul Gaultier - Scandal pour Homme Elixir

Als absolute Trendduftnote wird Kirsche auch 2026 wieder eine Rolle in den Neuerscheinungen spielen. Im männlichen Äquivalent des bereits vorgestellten Duftes, "Scandal pour Homme Elixir", erscheint die Schwarzkirsche in der Kopfnote. Patchouli in der Herznote und Tonkabohne in der Basisnote vervollständigen den Duft. Die Neuerscheinung von Jean Paul Gaultier für Herren soll sehr intensiv, ambriert, fruchtig und holzig duften.

Giorgio Armani - Stronger with You Powerfully

Der Kirschtrend findet sich in einer weiteren Neuerscheinung für Männer wieder: Armani lanciert einen weiteren Flanker aus der Stronger-With-You-Reihe: "Stronger With You Powerfully". In der Kopfnote finden sich Kirsche, Bergamotte und Mandarine; Gewürze, holzige Noten und Lavendel bilden die Herznote. Die Basisnote ist ähnlich zu seinem Original, bestehend aus Amberholz, Kastanie und Vanille.