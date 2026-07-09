Achtung, Hepatitis-A-Gefahr! REWE ruft dieses Produkt zurück

Köln - Verbraucher, aufgepasst! Die Supermarkt-Kette REWE ruft derzeit ein Tiefkühlprodukt zurück und warnt vor dessen Verzehr.

REWE warnt derzeit vor dem Verzehr dieses Produkts und bittet Käufer, es im jeweiligen Markt zurückzugeben oder wegzuschmeißen. © Firma Eurogroup España Frutas y Verduras S.A.U.

Laut einer offiziellen Mitteilung von "lebensmittelwarnung.de" ist die "ja! Beerenmischung, tiefgefroren, 750 Gramm Beutel" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.03.2028 vom Rückruf betroffen.

Demnach seien im Rahmen von Untersuchungen Hepatitis A-Viren im Produkt festgestellt worden. Der Konsum könne daher zu einer schweren Erkrankung führen.

Diese äußert sich in den meisten Fällen innerhalb von 15 bis 50 Tagen nach Infektion. Häufige Anzeichen seien Übelkeit, Erbrechen oder Bauchschmerzen, ein allgemeines Krankheitsgefühl und gelegentlich sogar erhöhte Temperatur.

"Es kann zu einer Gelbsucht mit Gelbfärbung von Haut und Bindehaut, dunklem Urin, entfärbtem Stuhl und starkem Juckreiz der Haut kommen", heißt es in der Mitteilung.

Insbesondere ältere Menschen und vorerkrankte Personen mit Leber-Problemen seien im Falle eines Verzehrs besonders gefährdet.