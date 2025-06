Eier in der Heißluftfritteuse: So schnell kannst Du Eier im Airfryer kochen

Die perfekten Eier zum Frühstück kannst Du ganz einfach in Deiner Heißluftfritteuse zubereiten. TAG24 erklärt Dir, wie Du Eier im Airfryer garen kannst.

Die Eier vorsichtig in den Garkorb legen und in die Heißluftfritteuse schieben. Um die Eier im Airfryer zu kochen, verwendet man die einfache Grundeinstellung. Stelle die Heißluftfritteuse auf 170 Grad ein.

In der Heißluftfritteuse kann man Eier nicht nur kochen, sondern weitere Eierspeisen zubereiten.

#1 - Gebackene Eier oder Rührei im Airfryer

Dafür benötigt man zusätzlich eine hitzebeständige Form, die in den Garkorb passt. Man bereitet eine Masse aus Ei, Käse, Zwiebeln und Parmesan oder schlicht aus Ei und Gewürzen zu, füllt diese in die Form und gibt sie bei 160 Grad für zehn Minuten in die Heißluftfritteuse.

#2 - Spiegelei im Airfryer

Möchte man Spiegeleier in der Heißluftfritteuse zubereiten, dann braucht man eine passende, hitzebeständige Schale oder Form, in welche man die Eier schlägt. Anschließend bäckt man die Eier bei 170 Grad für etwa zehn Minuten.

Die Zubereitung der Eier im Airfryer hat den Vorteil, dass man auf die Zugabe von Fett wie Öl oder Butter verzichten kann.