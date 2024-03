Original französische Brioche: So wird das süße Brot richtig fluffig

Beim Backen der Brioche kommt es auf die richtigen Zeiten an. Zum einen sollte man den Teig ausreichend kneten, damit er gut gebunden und dennoch elastisch ist. Zum anderen braucht der Teig genügend Pausen, in denen er aufgehen kann.

Mittlerweile ist das süße Gebäck als französische Variante eines Hefezopfs auch in Deutschland sehr beliebt. Die Brioche ist durch den höheren Anteil an Ei, Milch und Butter aber etwas reichhaltiger als ein Hefezopf.

Schon seit dem 15. Jahrhundert bäckt man die Brioche in Frankreich, wo sie gerne zum Frühstück oder Kaffee mit Marmelade und Butter gegessen wird.

Wer eine lockere Brioche backen will, sollte beachten, dass der Teig mehrere Ruhezeiten benötigt.

1. Schritt: Die Butter in kleine Stücke schneiden und weich werden lassen. Währenddessen Eier, Milch, Zucker und Salz verquirlen. Anschließend das Mehl in die Schüssel sieben und die Trockenhefe hinzufügen. Wer frische Hefe verwendet, sollte sie vorher in etwas lauwarmer Milch auflösen.

2. Schritt: Das Gemisch für sieben Minuten auf leichter Stufe und dann für fünf bis sieben Minuten auf hoher Stufe mit der Küchenmaschine kneten. Das Kneten mit der Hand dauert circa 20 Minuten.

3. Schritt: Nun die weiche Butter langsam mit der Hand oder etwa sieben Minuten mit dem Mixer in den Teig kneten, bis die Butter vollständig eingearbeitet ist. Der Teig sollte glatt, geschmeidig und elastisch sein. Dass der Teig klebrig und weich erscheint, ist normal.

4. Schritt: Den Teig für mindestens zwei Stunden oder über Nacht abgedeckt ruhen lassen. Ideal ist es, wenn er 30 Minuten bei Zimmertemperatur und die restliche Zeit an einem kühleren, z. B. im Kühlschrank, ruht.

5. Schritt: Ist der Teig gut gegangen, wird er in vier gleich schwere Portionen geteilt. Anschließend formt man aus den Portionen Kugeln, welche man nebeneinander in eine gefettete Kastenform legt. Dann wird die Form abdeckt und für circa zwei Stunden an einen warmen Ort gestellt, bis der Teig gut aufgegangen ist und die Form ausfüllt.

6. Schritt: Den Backofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Das Ei für den Eistrich verquirlen. Wer die Brioche hell mag, kann noch einen Esslöffel Milch hinzugeben. Nun die Teigoberfläche mit dem Ei bestreichen. Die Form auf die mittlere Schiene in den Ofen geben und für circa 45 Minuten backen, bis die Oberseite goldbraun ist.

7. Schritt: Aus dem Ofen holen und circa fünf Minuten abkühlen lassen. Aus der Form stürzen und auf einem Kuchengitter mindestens eine Stunde lang vollständig abkühlen lassen.