Rezept für Buttermilchbrot: Knusprig, saftig und geeignet für Backanfänger

Die Buttermilch in einem Topf leicht erwärmen. Sie sollte lauwarm sein, nicht heiß.

Die Trockenhefe in der Buttermilch langsam auflösen.

In einer großen Schüssel das Mehl mit dem Salz vermischen. Die lauwarme Buttermilch mit Hefemischung hinzufügen. Alle Zutaten etwa fünf Minuten lang kneten, bis ein glatter und gleichmäßiger Teig entsteht. Der Teig ist relativ fest; falls er zu trocken ist, können ein bis zwei Esslöffel warmes Wasser hinzugefügt werden.

Schritt 4

Den Teig in der Schüssel mit einem feuchten Tuch abdecken und an einem warmen Ort etwa 1,5 Stunden ruhen lassen, bis er deutlich an Volumen gewonnen hat.