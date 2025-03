Dieses saftige Bananenbrot kommt ganz ohne Ei aus - vegan, super lecker und kinderleicht zu backen!

Bananenbrot ist bis zu einer Woche haltbar, wenn Du es richtig lagerst. Stelle es einfach in einer luftdichten Box in den Kühlschrank, damit es schön saftig bleibt. Wenn Du es am Stück lässt, bleibt es länger frisch als in Scheiben. Warte jedoch mit dem Lagern, bis es komplett abgekühlt ist.