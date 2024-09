Fruchtiges Apfelkompott mit feiner Zimtnote - einfach, schnell und lecker

Aromatisch, fruchtig, gesund und lecker, dazu noch eine feine Zimtnote - so schmeckt Apfelkompott nach diesem Rezept. Selbst große Mengen lassen sich damit ganz einfach herstellen.

Das Wasser, den Zitronensaft, die Apfelstückchen, den Zucker, die Zimtstangen und Gewürznelken in einen großen Topf geben und alles zum Kochen bringen. Bei mittlerer Hitze etwa 15 Minuten köcheln lassen, bis die Äpfel leicht zerfallen.

Die Äpfel mit einem Sparschäler oder Schälmesser schälen, dann vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Die Apfelspalten in mundgerechte Stücke schneiden.

Mit bissfesten Äpfeln bleibt das Kompott schön stückig. © 123RF/liudmilachernetska

1. Tipp - Welche Apfelsorte?: Damit das Apfelkompott zumindest teilweise stückig bleibt, eignen sich bissfeste, saftige Sorten wie z. B. Elstar, Cox Orange oder Braeburn. Für ein etwas säuerlicheres Dessert können auch Sorten wie Kronprinz, Boskop oder Gravensteiner verwendet werden. Selbst ein Mix aus verschiedenen Apfelsorten ist möglich. Bei sehr süßen Äpfeln sollte man eventuell die Zuckerzugabe reduzieren bzw. ganz darauf verzichten.

2. Tipp - Lecker mit Vanillesoße: Eine beliebte Kombination ist Apfelkompott mit Vanillesoße. Die süße Soße schmeckt warm und kalt sehr gut zum Apfelkompott.

3. Tipp - Haltbarkeit: Natürlich kann das Apfelkompott direkt im warmen Zustand verzehrt werden. Wenn doch etwas übrig bleibt, hält es sich ein paar Tage im Kühlschrank. Wer einen großen Vorrat an Äpfeln zum Kompott verarbeiten möchte, sollte sie in sterilisierte Einmachgläser füllen und diese luftdicht verschließen. So kann das Dessert für mindestens sechs Monate haltbar gemacht werden.

4. Tipp - Zimtstangen wiederverwenden: Zimtstangen haben den Vorteil, dass sie ihr Aroma lange behalten, wodurch man sie durchaus mehrmals verwenden kann. Also nicht wegwerfen, sondern nach deren Gebrauch unter lauwarmen Wasser vorsichtig abspülen, vollständig auf Küchenpapier trocknen lassen und bis zur erneuten Verwendung luftdicht verschlossen aufbewahren.

5. Tipp - andere Obstsorten: Dieses Rezept gelingt nicht nur mit Äpfeln. Es kann auch sehr gut für Kompott mit anderen Obstsorten wie Pflaumen, Birnen, Heidelbeeren oder Erdbeeren angewendet werden.

