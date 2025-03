Omas Bienenstich Rezept: So süß schmeckt Kindheit

Für den Hefeteig:

Für die Pudding-Creme:

Für das Topping:

Schritt 1 Für den Hefeteig die Butter und die Milch bei geringer Hitze leicht erwärmen. Mehl, Zucker und eine Prise Salz in eine große Schüssel geben. Den halben Würfel Hefe ins Mehl hineinbröckeln bzw. den Beutel Trockenhefe in die handwarme Milch einrühren. Die Flüssigkeit langsam unter Rühren zur Mehlmischung geben und mit dem Handmixer für drei bis vier Minuten einen geschmeidigen Teig kneten. Der Hefeteig darf abgedeckt für eine knappe Stunde an einem warmen Ort ruhen.

Schritt 2 Für die Puddingcreme das Puddingpulver in eine Schüssel geben und mit dem Zucker verrühren. Drei bis vier Esslöffel der Milch hinzugeben und vermengen. Die restliche Milch in einem sauberen Topf erhitzen. Die angerührte Mischung mit dem Schneebesen in die Milch geben und kurz aufkochen. Unter Rühren kurz kochen, den Topf vom Herd nehmen und den Pudding zum Abkühlen in eine saubere Schüssel geben. Etwas Frischhaltefolie direkt auf den Pudding in der Schüssel geben, damit keine Haut entsteht.

Schritt 3 Der Hefeteig sollte seinen Umfang in der Zwischenzeit merklich vergrößert haben. Der Teig wird nochmals kurz auf einer bemehlten Fläche geknetet und dann mit einem Nudelholz rund ausgerollt, so dass er den Boden einer 26er Springform bedeckt. Den Teig in die Springform geben, die Form mit einem Küchentuch abdecken und nochmals 20 Minuten gehen lassen.

Schritt 4 Für das Topping Zucker, Butter, Honig und Sahne in einen Topf geben. Bei geringer Hitze kurz köcheln lassen. Die Mandeln hinzugeben und gut verrühren.

Schritt 5 Den Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Mandelmischung Löffel für Löffel auf den ausgeruhten Hefeteig in die Form geben. Gleichmäßig glattstreichen und für 30 Minuten im Ofen backen. Den fertig gebackenen Kuchen mit Mandeltopping aus dem Ofen holen, den Rand vorsichtig lösen und gleich abnehmen, abkühlen lassen. Danach mit einem großen Messer waagerecht halbieren.

Schritt 6 Für die Creme einen Becher Sahne mit zwei Päckchen Sahnesteif vermixen bis die perfekte feste Konsistenz besteht. Behutsam unter die vollständig ausgekühlte Puddingmasse geben. Wer einen Tortenring zur Hand hat, legt diesen um den Boden, es geht aber auch problemlos ohne Ring. Die fertige Creme auf dem Boden verstreichen und das ganze für ungefähr eine Stunde in den Kühlschrank stellen.