Rezept für saftigen Butterkuchen - schmeckt wie bei Oma

Salzarm

Für den Hefeteig

Für den Belag

Schritt 1 Für den Hefeteig:



Die Milch in einem Kochtopf auf dem Herd oder in einer Tasse in der Mikrowelle erwärmen. Sie darf dabei nicht kochen, sondern sollte lauwarm (etwa 35 Grad) bleiben. Dann die Hefe in die Milch hineinbröckeln, einen Teelöffel Zucker (ca. 5 Gramm) dazugeben und umrühren, bis sich alles aufgelöst hat.



Hinweis: Frische Hefe ist sehr empfindlich. Löst man sie in zu heißer Milch auf, tötet das die Hefekultur ab. Dadurch leidet die Triebkraft bzw. das Aufgehen des Teiges.

Schritt 2 Das Mehl in eine Schüssel geben, mittig eine Mulde eindrücken und da hinein das Milch-Hefe-Gemisch gießen. Den übrigen Zucker (also etwa 65 Gramm), das Ei, den Vanillezucker und das Salz dazugeben und alles für ein paar Minuten kneten. Nun die weiche Butter in kleine Stücke schneiden, zum Teig geben und diesen weitere fünf Minuten ordentlich durchkneten, bis er schön glatt ist.



Tipp: Alternativ kann natürlich auch ein Rührgerät mit Knethaken verwendet werden.

Schritt 3 Die Schüssel mit einem Küchentuch abdecken, an einen warmen Ort stellen und den Hefeteig ungefähr 60 Minuten ruhen bzw. gehen lassen. Er sollte sein Volumen in etwa verdoppeln. In der Zwischenzeit das Backblech mit etwas Butter einfetten.

Schritt 4 Nach Ablauf der Ruhezeit den aufgegangenen Hefeteig erneut gut durchkneten. Anschließend die Arbeitsfläche mit etwas Mehl bestreuen, den Teig entsprechend groß darauf ausrollen und auf das Backblech legen. Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze (Umluft: 160 Grad) vorheizen.

Schritt 5 Für den Belag:



Mit dem Stiel eines Kochlöffels (oder einem sauberen Finger) viele kleine Dellen bzw. Vertiefungen in den Hefeteig drücken. Von der kalten Butter mit einem Löffel kleine Flocken abrollen (oder einfach mit dem Messer kleine Stücke abschneiden) und in die Mulden verteilen. Dann den Zucker und die Mandelblättchen möglichst gleichmäßig auf den Kuchen streuen.

Schritt 6 Den Butterkuchen im vorgeheizten Backofen für etwa 30 bis 40 Minuten goldgelb backen.