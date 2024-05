Donauwelle: Einfaches Rezept für leckeren Schneewittchenkuchen

Weil der Kuchen die Farben Weiß, Schwarz und Rot ästhetisch miteinander kombiniert, wird die Donauwelle in manchen Regionen von Deutschland auch Schneewittchenkuchen genannt.

Für die Donauwelle typisch ist das Wellenmuster zwischen den Schichten und auf der Oberfläche, welches an die Wellen des Flusses Donau erinnern sollen. Ob der Kuchen etwas mit der Donau zu tun hat, ist nicht geklärt.

Da die Donauwelle aus mehreren Schichten besteht, welche in mehreren Etappen mit zeitlichem Abstand zubereitet werden, solltest Du erst das komplette Rezept lesen und Dir dann die Zeit entsprechend einteilen.

Vorbereitung: Den Ofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Die rechteckige Backform mit Backpapier auslegen und die Ränder einfetten.

1. Schritt: Die Butter, den Zucker, den Vanillezucker und das Salz in eine Schüssel geben und mit dem Rührgerät cremig schlagen. Die Eier hinzugeben und verrühren.

2. Schritt: Das Mehl mit dem Backpulver vermischen, in die Schüssel mit dem Teig geben und gut untermischen. Sollte der Teig sehr fest bzw. trocken sein, dann kann man ein bis zwei Esslöffel Milch hinzugeben.

3. Schritt: Etwa zwei Drittel des Teigs in die Form geben und glatt streichen. Das restliche Drittel mit dem Kakaopulver und zwei Esslöffeln Milch vermischen, bis ein glatter Teig entstanden ist. Nun den dunklen Teig ebenfalls in die Form geben und glatt streichen. Anschließend die abgetropften Kirschen auf dem Teil verteilen und leicht eindrücken. Das Blech in den Ofen schieben und für 20 bis 30 Minuten backen.

4. Schritt: Während das Blech im Ofen ist, kann man schon einmal die Creme vorbereiten. Dafür das Puddingpulver und etwa sechs Esslöffel der Milch in eine Schüssel geben. Das Ganze gründlich mit dem Schneebesen vermischen, bis sich alles ohne Klumpen aufgelöst hat.

5. Schritt: Die restliche Milch und den Zucker in einen Topf geben, vermischen und aufkochen lassen. Dann das Puddingpulver-Milch-Gemisch hinzugeben und unter Rühren erneut aufkochen lassen. Vom Herd nehmen, in die Schüssel füllen und abkühlen lassen. Die Puddingoberfläche direkt mit Folie abdecken, damit sich keine Haut bildet.

6. Schritt: Wenn der Pudding auf Zimmertemperatur abgekühlt ist, kann man die Folie entfernen. Um zu verhindern, dass Klümpchen in der Creme sind, sollte man den Pudding noch durch ein feines Sieb streichen. Die Butter in eine Schüssel weiß-cremig aufschlagen und den Pudding portionsweise unterrühren, bis eine homogene Creme entstanden ist.

7. Schritt: Die Buttercreme auf den ausgekühlten Boden geben, verteilen und glatt streichen. Den Kuchen für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank stellen.

8. Schritt: Die Zartbitterschokolade in einem Wasserbad schmelzen, das Öl hinzugeben und gut verrühren. Die Schokoladenmischung ein wenig abkühlen lassen und Kuchen aus dem Kühlschrank holen.

9. Schritt: Nun die Schokolade auf dem Kuchen verteilen und glatt streichen. Das Ganze kurz anziehen lassen und dann mit einer Gabel oder einer gezackten Teigkarte das Wellenmuster in die Schokoladenschicht ritzen.