Schmeckt fantastisch: Schneller Fantakuchen mit Schmand und Mandarine

Backe Dir den leckeren Kuchen selbst m it dem einfachen Rezept für Fantakuchen mit Schmand und Mandarine von TAG24.

5. Schritt: Wenn der Boden vollständig abgekühlt ist, kann man die abgetropften Mandarinen gleichmäßig darauf verteilen. Anschließend gibt man die Creme auf den Kuchen und streicht diese gleichmäßig aus. Den Fantakuchen mit Schmand für mindestens vier Stunden, besser über Nacht, in den Kühlschrank stellen. Kurz vor dem Servieren kann man den Kuchen noch mit Zimt und Zucker bestreuen.

4. Schritt: Für die Creme die Sahne in eine große Schüssel geben. Sahnesteif hinzufügen und das Ganze steif schlagen. Den Schmand mit Vanillezucker kurz verrühren und dann vorsichtig unter die feste Sahne heben.

3. Schritt: Das Mehl, das Backpulver und die Stärke mischen und dann in den Teig sieben. Das Mark der Vanilleschote hinzugeben und alles verrühren, sodass ein glatter Teig ohne Klumpen entsteht. Den Teig auf das Blech geben und gleichmäßig verteilen. Das Blech in den Ofen schieben und den Kuchen für 20 bis 30 Minuten backen. Aus dem Ofen holen und vollständig auskühlen lassen.

2. Schritt: Hat sich die Masse verdoppelt und sind die Eier weißschaumig geschlagen, kann man das Öl kurz auf niedriger Stufe untermischen. Anschließend gibt man die Limonade hinzu und rührt diese kurz in den Teig.

1. Schritt: Die Eier in eine Schüssel aufschlagen. Zucker und Salz hinzugeben und das Ganze richtig cremig aufschlagen. Benutzt man ein Handrührgerät, dann dauert das Aufschlagen etwa zehn Minuten.

Den Fantakuchen mit Schmand und Mandarine kann man auch in einer runden Springform backen. © 123rf/bmf2218

1. Tipp: Der Fantakuchen mit Schmand schmeckt auch, wenn man eingelegte Pfirsiche statt Mandarinen verwendet.

2. Tipp: Wer möchte, kann aus dem Saft der eingelegten Mandarinen einen Guss für den Fantakuchen zubereiten. Dazu den Saft mit einem Päckchen Tortenguss vermischen, diesen dann auf die Cremeschicht gießen und den Kuchen kaltstellen.

3. Tipp: Es bietet sich auch an, die Mandarinen in den Teig für den Boden oder direkt in die Creme zu mischen.

4. Tipp: Sehr gut schmeckt der Fantakuchen mit Schmand auch, wenn man anstelle der Fanta Cola und anstelle der Mandarinen Sauerkirschen für das Rezept verwendet. Den Zimt kann man dann noch durch Schokoladenstreusel ersetzen.

5. Tipp: Wem ein Blech Fantakuchen mit Schmand und Mandarine zu viel ist, der kann die Mengenangaben im Rezept um die Hälfte reduzieren und den Kuchen in einer runden Springform (Durchmesser 26 Zentimeter) zubereiten.