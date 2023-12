Köstliche Nussecken: Einfaches Rezept zum Nachbacken

Der Teig reicht für etwa 16 Stück. Nach dem Backen wird der Teig in kleine Dreiecke geschnitten. Sobald diese abgekühlt sind, werden jeweils zwei Ecken in die geschmolzene Zartbitterschokolade getaucht.

Die Zubereitung der schnellen Nussecken ist einfach. Folgt man diesen Schritten, gelingen diese Köstlichkeiten ganz leicht:

1. Schritt: Zuerst wird der Backofen auf 180 Grad Celsius (Ober- und Unterhitze) vorgeheizt und das Backblech bereitgelegt. (160 Grad Celsius bei Umluft)

2. Schritt: In einer Schüssel werden Butter, Zucker und Vanillezucker gemischt. Dann wird das Ei dazu gegeben; Backpulver und Mehl werden vermischt und in die Masse gesiebt. Alles wird gut verknetet. Der Teig sollte fest und nicht zu klebrig sein. Wichtig ist, dass der Teig eine gleichmäßige Konsistenz hat.

3. Schritt: Danach wird Teig auf einem Backpapier ausgerollt und alles auf ein Backblech gelegt.

4. Schritt: Schließlich wird die Aprikosenmarmelade gleichmäßig auf dem Teig verteilt.

5. Schritt: In einem Topf wird die Nussmasse vorbereitet: Butter, Zucker und Vanillezucker werden darin geschmolzen. Gemahlene Nüsse und zwei Esslöffel Wasser werden hinzugegeben. Alles unter ständigem Rühren kurz köcheln lassen und zum Schluss Zimt einstreuen. Die Masse wird auf die Marmelade geben und leicht angedrückt.

6. Schritt: Der Teig wird für etwa 20 bis 25 Minuten im vorgeheizten Backofen goldbraun gebacken. Anschließend wird das Blech aus dem Ofen genommen und darf kurz abkühlen.



7. Schritt: Im warmen Zustand lässt sich der Teig gut in etwa 16 Dreiecke schneiden.

8. Schritt: Sobald die Dreiecke abgekühlt sind, wird die Zartbitterschokolade im Wasserbad geschmolzen und jedes Dreieck an zwei Ecken in die flüssige Schokolade getaucht.

9. Schritt: Auf einem Backpapier oder ein Kuchengitter kann die Schokolade der köstlichen Nussecken trocknen.

Schließlich sind die feinen Gebäcke fertig. Am besten schmecken Nussecken am nächsten Tag, wenn sie gut durchgezogen sind. Am besten werden sie in einer luftdichten Dose aufbewahrt, damit die Frische und Knusprigkeit erhalten bleiben.