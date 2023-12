Bratapfelkuchen: Saftig und perfekt für die Weihnachtszeit

Ein Bratapfelkuchen: DIE süße Verführung in der Weihnachtszeit. © 123RF/oliverstockphoto

"Kinder, kommt und ratet, was im Ofen bratet, der Kipfel, der Kapfel, der goldbraune Apfel." So lautet die erste Strophe des Gedichts um den Bratapfel. Es ist eine Hommage an den Bratapfel, der jährlich in der Weihnachtszeit aufgetischt wird.

Wer in diesem Jahr aus einem Bratapfel eine neue Kreation schaffen möchte, der sollte mal dieses Rezept für einen traumhaften Bratapfelkuchen ausprobieren.

Die Zubereitung ist ganz einfach und gelingt in nur sieben Schritten.

Weitere leckere Rezepte für süße Sünden findest Du auf der Themenseite "Kuchen und Gebäck".