Dieses schnelle Himbeermarmelade Rezept ist so lecker

Himbeermarmelade wie von Oma ist so einfach zuzubereiten. Mit Himbeeren, Gelierzucker und einem Schuss Zitrone zauberst Du Dir einen gelingsicheren Schatz im Glas.

Konserviere Dir den Sommer im Glas mit nur drei Zutaten, ran an den Topf und auf geht's zum Himbeermarmelade kochen.

Vor dem Marmelade kochen gilt es eine ausreichende Anzahl an Gläsern und Deckeln bereitzustellen. Um die Marmelade haltbar zu machen, wäschst Du die Gläser äußerst sorgfältig heiß aus oder kochst sie am besten samt der Deckel in einem großen Topf ab.